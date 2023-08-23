В россии разбился самолет якобы с пригожиным на борту: хроника, все подробности (фото, видео)

Пригожин якобы погиб

В россии потерпел крушение частный самолет. Он носит название "Эмбайер" и по некоторым данным принадлежит главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину. По сообщениям росСМИ, пригожин также был на борту.

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20:39 Минутка юмора.

20:34 Все больше видео с места катастрофы.

20:25 Источник российского издания Readovka не подтверждает смерть пригожина в результате крушения самолета — его судьба неизвестна.

Источник Readovka указывает, что сообщения о смерти пригожина на данный момент преждевременные. Информацию о его кончине, а также смерти командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, невозможно на данный момент проверить. пригожин мог находится на другом самолете. Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно всех запутывал. Как указывает источник, Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет.

20:16 Российские СМИ пишут, что на борту разбившегося в России ликата кроме пригожина был и командир "Вагнера" — нацист Дмитрий Уткин.

С чего все началось.

По данным местных Telegram-каналов на борту находились 7 человек, был ли среди них сам пригожин – сначала неизвестно. В тверских пабликах распространяется видео падения самолёта. По некоторым данным, он якобы мог быть сбит системами ПВО, охраняющими Подмосковье.

То, что борт принадлежал именно пригожина вычислили в сети. Дело в том, что на обломках остался виден бортовой номер, который совпадает с "Эмбайером" боевика.

Согласно предварительным данным, четыре человека погибли. Остальные числятся пропавшими без вести.

Позже роспаблики добавили, что по уточненным данным на борту, предположительно, было 10 человек — 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Разбившийся самолет летел со стороны Подмосковья.

Обновлено: в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился евгений пригожин, сообщает Росавиация.

Российские паблики утверждают, что пригожин погиб. Более того вместе с ним якобы погиб его зам.

Напомним, ранее мы писали о том, что многие эксперты сразу после неудавшегося путча пригожина говорили о том, что его рано или поздно уберут.