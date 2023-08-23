В россии разбился самолет якобы с пригожиным на борту: хроника, все подробности (фото, видео)
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Пригожин якобы погиб
В россии потерпел крушение частный самолет. Он носит название "Эмбайер" и по некоторым данным принадлежит главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину. По сообщениям росСМИ, пригожин также был на борту.
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20:39 Минутка юмора.
20:34 Все больше видео с места катастрофы.
20:25 Источник российского издания Readovka не подтверждает смерть пригожина в результате крушения самолета — его судьба неизвестна.
Источник Readovka указывает, что сообщения о смерти пригожина на данный момент преждевременные. Информацию о его кончине, а также смерти командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, невозможно на данный момент проверить. пригожин мог находится на другом самолете. Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно всех запутывал. Как указывает источник, Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет.
20:16 Российские СМИ пишут, что на борту разбившегося в России ликата кроме пригожина был и командир "Вагнера" — нацист Дмитрий Уткин.
С чего все началось.
По данным местных Telegram-каналов на борту находились 7 человек, был ли среди них сам пригожин – сначала неизвестно. В тверских пабликах распространяется видео падения самолёта. По некоторым данным, он якобы мог быть сбит системами ПВО, охраняющими Подмосковье.
То, что борт принадлежал именно пригожина вычислили в сети. Дело в том, что на обломках остался виден бортовой номер, который совпадает с "Эмбайером" боевика.
Согласно предварительным данным, четыре человека погибли. Остальные числятся пропавшими без вести.
Позже роспаблики добавили, что по уточненным данным на борту, предположительно, было 10 человек — 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Разбившийся самолет летел со стороны Подмосковья.
Обновлено: в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился евгений пригожин, сообщает Росавиация.
Российские паблики утверждают, что пригожин погиб. Более того вместе с ним якобы погиб его зам.
Напомним, ранее мы писали о том, что многие эксперты сразу после неудавшегося путча пригожина говорили о том, что его рано или поздно уберут.