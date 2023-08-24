"Дивуватися нічому": у США відреагували на аварію літака пригожина

Президента США поінформували про ситуацію із ватажком "вагнерівців"

У США зазначили, що якщо історія зі смертю ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина відповідає дійсності, то вони не будуть здивовані.

Як повідомляє CNN, про це повідомила представниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон. За її словами, у Білому домі бачили повідомлення про аварії літака пригожина, а про ситуацію було доповідано президенту Джо Байдену.

"Якщо це підтвердиться, ніхто не повинен дивуватися. Згубна війна в Україні призвела до походу приватної армії на москву, а тепер, схоже, до такого", — зазначила вона.

Згодом західні ЗМІ також повідомили, що сам Байден був не в темі того, що сталося, оскільки займався спортом на озері Тахо, де він відпочивав разом із сім’єю.

Коли журналісти змогли поставити йому питання про те, чи він знає про ситуацію з пригожиним, американський президент зазначив, що не отримав достатньої кількості інформації для того, щоб коментувати ситуацію.

"Не знаю напевно, що трапилося, але я не здивований", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак пригожина могла збити російська система ППО. Неподалік місця краху бізнес-джету розташована установка ЗРК С-300.