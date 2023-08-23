У росЗМІ з’явилася нова інформація про долю пригожина

Наближені до євгена пригожина люди розповіли про те, що сталося з ватажком російських найманців

Російські ЗМІ підтверджують, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин перебував на борту бізнес-джету Embraer ERG 135, який розбився 23 серпня у Тверській області. Разом з ним летів відомий найманець із позивним "Вагнером".

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка". А так званий "глава" адміністрації Запорізької області володимир рогов підтвердив загибель євгена пригожина.

Так, джерела росЗМІ підтверджують, що євгеній пригожин не просто був у списку із семи пасажирів, а й насправді перебував усередині літака в момент його аварії. Разом з ним летіло командування ПВК "Вагнер", у тому числі й неонацист дмитро уткін з позивним "Вагнер". Загалом у літаку перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу.

дмитро уткін

А колаборант володимир рогов повідомив, що особисто спілкувався з "видатними музикантами", тобто найманцями з ПВК "Вагнера" і ті підтвердили факт загибелі євгена пригожина і дмитра уткіна.

"Царство Небесне новоприставленим рабам Божим євгену та дмитру", — написав рогов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак пригожина могла збити російська система ППО. Неподалік місця краху бізнес-джету розташована установка ЗРК С-300.