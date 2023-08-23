Українські бійці підбили ще один російський літак: з’явилися деталі бою у Чорному морі

Окупанти отримали жорстку відповідь на спроби атакувати військові суди

Днями Сили безпеки та оборони України нанесли удар по ворожому літаку над Чорним морем, який намагався знищити український катер неподалік острова Зміїний. Після цього росіянам пройшлося терміново залишити місце події та прямувати до найближчого аеродрому.

Російські окупанти отримали жорстку відповідь на спроби атакувати військові суди. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

"Сили безпеки та оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка", сталося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

Проте насправді ракета противника впала у воду — жодної шкоди українським військовим завдано не було.

"У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару літаком окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був змушений одразу ж залишити місце події й летіти в напрямку найближчого аеродрому", — підсумували у розвідці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 серпня в Криму було успішно знищено ворожу зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф". В українській розвідці розповіли, якими будуть наслідки для росіян.