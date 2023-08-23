Украинские бойцы подбили еще один российский самолет: появились детали боя в Черном море

На днях Силы безопасности и обороны Украины совершили удар по вражескому самолету над Черным морем, который пытался уничтожить украинский катер неподалеку от острова Змеиный. После этого россиянам прошлось срочно покинуть место происшествия и направляться к ближайшему аэродрому.

Российские оккупанты получили жесткий ответ на попытки атаковать военные суда. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины

"Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров", — говорится в сообщении.

В свою очередь вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. Однако на деле ракета противника упала в воду — никакого вреда украинским военным нанесено не было.

"В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", — подытожили в разведке.

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