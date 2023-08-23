Для Украины это триумф: какими будут последствия уничтожения С-400 россиян в Крыму

С-400 является одним из самых современных средств противовоздушной и противоракетной обороны россиян

Уничтожение зенитно-ракетной система С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму будет иметь системные последствия и серьезное влияние на события, которое в дальнейшем будут происходить на полуострове.

Кроме того, С-400 является не единственной сегодняшней потерей врага, поскольку во время взрыва было уничтожено все, что находилось там и вокруг. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Это взрыв, который ликвидировал такую "визитную карточку" российских средств ПВО. И то, что они хотели продавать слишком дорого за границу. И я думаю, что теперь желающих покупать подобные не очень эффективные вещи, которые хорошо горят, будет значительно меньше", — сказал он.

По словам Юсова, у украинской разведки есть информация о ликвидации личного состава российских захватчиков в ходе атаки по полуострову.

"Ну и собственно комплекс С-400 — это не одна единица техники. Поэтому все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено", — подчеркнул представитель ГУР.

Вместе с тем Юсов рассказал, как уничтожение комплекса С-400 скажется на работе вражеской ПВО. Он отметил, что самих по себе комплексов С-400 не очень много у оккупантов, поскольку они являются одной из последних разработок.

"Поскольку это одно из самых современных их (россиян — Ред.) средств противовоздушной и противоракетной обороны, то это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся "триумф", но не для рашистов. Это триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма", — сказал Юсов.

Для справки: ЗРК С-400 предназначен для перехвата воздушных целей на дальности 400 км. Он может одновременно наводить 160 ракет и обстреливать 80 целей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле по Старокрымскому полигону в районе села Кринички в Кировском районе был нанесен мощный удар. В результате там случилась детонация боеприпасов.