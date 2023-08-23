Для України це тріумф: якими будуть наслідки знищення С-400 росіян у Криму

С-400 є одним із найсучасніших засобів протиповітряної та протиракетної оборони росіян

Знищення зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму матиме системні наслідки та серйозний вплив на події, які надалі відбуватимуться на півострові.

Крім того, С-400 є не єдиною сьогоднішньою втратою ворога, оскільки під час вибуху було знищено все, що було там і довкола. Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов.

"Це вибух, який ліквідував таку "візитну картку" російських засобів ППО. І те, що вони хотіли продавати надто дорого за кордон. І я думаю, що тепер охочих купувати подібні не дуже ефективні речі, які добре горять, буде значно менше", — сказав він.

За словами Юсова, українська розвідка має інформацію про ліквідацію особового складу російських загарбників у ході атаки на півострові.

"Ну і власне комплекс С-400 — це не одна одиниця техніки. Тому все, що знаходилося навколо, або знищено, або вражено", — наголосив представник ГУР.

Натомість Юсов розповів, як знищення комплексу С-400 позначиться на роботі ворожої ППО. Він зазначив, що самих по собі комплексів С-400 не дуже багато в окупантів, оскільки вони є однією з останніх розробок.

"Оскільки це один із найсучасніших їх (росіян — Ред.) засобів протиповітряної та протиракетної оборони, то це матиме системні наслідки для розвитку подій у Криму. Сьогодні справді відбувся "тріумф", але не для рашистів. Це тріумф для України та українців, які наближають визволення Криму", — сказав Юсов.

Для довідки ЗРК С-400 призначений для перехоплення повітряних цілей на дальності 400 км. Він може одночасно наводити 160 ракет та обстрілювати 80 цілей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні по Старокримському полігону в районі села Кринички в Кіровському районі було завдано потужного удару. В результаті там трапилася детонація боєприпасів.