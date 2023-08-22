Буданов пообіцяв неприємності окупантам у Криму: назвав строки (відео)

ГУР продовжить вибухонебезпечні акції на тимчасово окупованих територіях

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов анонсував "знищення" загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він обіцяє, що неприємності для окупантів на наших теренах були і будуть. Про це розвідник заявив у коментарі журналістам в Ірпені.

На його думку, Україна має дати впевненість кримчанам, які чекають на ЗСУ, що їхні надії не марні. Для цього, зазначає Буданов, наша країна проводить Кримські платформи та заходи з рухом опору на півострові.

"І просто знищувати окупантів на нашій землі. Що й робиться. Ви це бачите і днями ще побачите", — каже він.

Нагадаємо, що, наприклад, у ніч на 30 липня у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів через роботу протиповітряної оборони по нібито безпілотних літальних об’єктах.

Також ми повідомляли про те, що 17 липня на Кримському мості прогриміло кілька гучних вибухів. Внаслідок цього автомобільна частина мосту отримала значні пошкодження. А у зв’язку з необхідністю відновлення ремонтних робіт було ухвалено рішення продовжити термін відновлення мосту, яке тривало ще після атаки у 2022 році.