Буданов пообещал неприятности оккупантам в Крыму: назвал сроки (видео)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов анонсировал "уничтожение" захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Ирпене.

По его мнению, Украина должна дать уверенность крымчанам, которые ждут ВСУ, что их надежды не напрасны. Для этого, отмечает Буданов, наша страна и проводит Крымские платформы и мероприятия с движением сопротивления на полуострове.

"И просто уничтожать оккупантов на нашей земле. Что и делается. Вы это видите и на днях еще увидите", — говорит он.

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