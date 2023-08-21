"Ему недолго осталось": военный рассказал, что ждет Крымский мост

Россияне всеми силами пытаются прикрыть его

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться, он неизбежно будет уничтожен. Сейчас ВСУ подбирают для этого самый действенный метод.

Об этом рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Obozrevatel.

"Мы точно его добьем. Просто есть много механизмов, как это сделать. Не все еще использованы. Сейчас мы пытаемся нащупать самый деятельный механизм", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что оккупанты всеми силами пытаются защитить Крымский мост, используя для этого все возможности.

"Россияне пытаются его как-то прикрыть со всех сторон, чуть ли не бортами кораблей", – отметил он.

Однако по словам Свитана, опасностей для этого детища президента россии владимира путина все больше и больше — надводные и подводные дроны и вооружения, предоставленные союзниками Украины. Более того, шансы на разрушение моста вырастут, когда Силы обороны выйдут к Азовскому морю.

"Появятся Taurus или возможность отстрела тех же Storm Shadow ближе к мосту. Думаю, в ближайшие полтора-два месяца подойдем к Азовскому побережью, прорвем фронт, и это даст возможность работать по Крымскому мосту на дальности 150 километров теми средствами, которые у нас есть", — описал перспективу эксперт.

В любом случае судьба Крымского моста предрешена.

"Его однозначно отминусуют, ему недолго осталось жить, так как за него конкретно взялись. Это вопрос времени", – резюмировал Роман Свитан.

Как сообщал "Телеграф", на днях глава СБУ Василий Малюк рассказал интересные подробности самой первой атаки на Крымский мост в октябре прошлого года.