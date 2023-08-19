"Мы семь кругов ада прошли": Малюк рассказал, как взрывали Крымский мост (фото)

СБУ использовала россиян втемную

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как готовился самый первый подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. Чтобы доставить к мосту 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте, ее обмотали упаковочной пленкой, рулоны с ней по официальной версии и перевозил грузовик.

Об этом Василий Малюк рассказал в интервью журналу NV.

По его словам, работники СБУ специально подбирали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не смогли заметить взрывчатку.

Источники в СБУ предоставили "Телеграфу" фото подготовки к подрыву Крымского моста.

Кроме "обмана" сканеров, удалось также обойти специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты. В результате 8 октября груз "пленки" прилетел на середину моста.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян!", — рассказал подробности глава СБУ.

Малюк также коснулся и атаки на Крымский мост в июле 2023 года, большую роль в которой сыграл офицер с позывным "Хантер". Он приложил много усилий для создания морских дронов, которые взорвали мост.

Количество взрывчатки на дронах довели до 850 кг гексогена. Модернизация системы управления беспилотниками дала возможность получить качественно новый образец надводного беспилотника. Дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделаны из уникального материала, незаметного для вражеских РЛС. Их конструкция предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

"Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным", — рассказал Малюк, который лично разрабатывал и контролировал проведение этой спецоперации.

Глава СБУ еще раз подчеркнул, что Крымский мост — это законная цель для Украины и что Женевские конвенции, регламентирующие правила ведения войн, не содержат запрета на атаку такого рода объектов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Василий Малюк рассказал, что морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ. Они изготавливаются на одном из подземных производств на территории Украины.