Морские дроны, атаковавшие Крымский мост, делают под землей: Малюк раскрыл детали и пообещал рф сюрпризы

В процессе разработки и реализации у СБУ много "интересных операций"

Морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ. Они производятся на одном из подземных производств на территории Украины.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в эксклюзивном комментарии CNN.

По его словам, разработкой дронов и их изготовлением занимается коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

"Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", – отметил Малюк.

Он добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года назвали "SeaBaby" (Морской малыш). Они оборудованы боевой частью 850 кг. Для поражения десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера "SIG" были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

Как сообщал "Телеграф", журналисты показали эксклюзивные кадры удара по Крымскому мосту, предоставленные украинскими спецслужбами. На видео попал момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост.