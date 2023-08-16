Морські дрони, що атакували Кримський міст, роблять під землею: Малюк розкрив деталі і пообіцяв рф сюрпризи

У процесі розробки та реалізації у СБУ багато "цікавих операцій"

Морські надводні дрони, що успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленєгорський горняк" та танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ. Вони виробляються на одному із підземних виробництв на території України.

Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк у ексклюзивному коментарі CNN.

За його словами, розробкою дронів та їх виготовленням займається колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні у процесі розробки та реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – зазначив Малюк.

Він додав, що морські дрони, що пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, назвали "SeaBaby" (Морський малюк). Вони обладнані бойовою частиною 850 кг. Для ураження десантного корабля "Оленєгорський горняк" та танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, у кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Як повідомляв "Телеграф", журналісти показали ексклюзивні кадри удару по Кримському мосту, надані українськими спецслужбами. На відео потрапив момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст.