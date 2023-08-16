Кримський міст атакував "Морський малюк": CNN опублікувала ексклюзивне відео липневого удару

З’явилися деталі удару по мосту

Журналісти показали ексклюзивні кадри удару по Кримському мосту, завданому в липні цього року.

Відео опублікували на сайті CNN.

За даними журналістів, кадри їм передали українські спецслужби.

У матеріалі уточнюється, що відео потрапив момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст.

Як розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк, безпілотник отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby). Він став результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

"Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України, – сказав він. – Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський гірняк" і танкера SIG", — уточнив він.

Наголошується, що дрон Sea Baby доставив до місця удару 850 кілограмів вибухівки.

"Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, у тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", – додав Малюк.

Раніше Телеграф писав про те, що з’явилися нові дані про пошкодження мосту внаслідок липневого удару.