Місцеві жителі на човнах добираються до своїх будинків

У приморському Уссурійську після сильних дощів прорвало греблю, яка захищала місто від повеней. Вода залила вулиці, затопила будинки та квартири, зносить мости.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як розповіли в Єдиній черговій диспетчерській службі Уссурійська, все почалося з переливу через верх греблі вночі. Вона не витримала напору води й впала.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, затоплено район центрального ринку, від будинків на вулиці Пушкіна видно лише дахи. Люди або евакуювалися самі, або їх вивезли рятувальники. Підтоплені мости, один із них просто знесло, пересуватися містом дуже важко — машини можуть буквально "плисти" і то не скрізь. Місцеві жителі на човнах дістаються своїх будинків. Місцями вода сягає рівня третього поверху.

За ніч 12 серпня в Уссурійському міському окрузі було евакуйовано майже 200 людей. Проте місцева влада "бадьоро" рапортує, що "все нормально", а тим часом росіяни можуть відчути на собі малу частину з того, що їх співвітчизники влаштували в Україні, підірвавши дамбу Каховської ГЕС.

"Ми заздалегідь знали, що води дуже багато. Серйозної небезпеки у зв’язку з проривом немає, ми всіх мешканців попередили, всіх вивезли, все, можна сказати, нормально. Промоїну зараз ніяк не усунути", — розповів голова Уссурійського міського округу Євген Корж.

Примітно, що через повінь згас символ військової могутності росії — "вічний вогонь" на площі Перемоги.

Як розповідав "Телеграф", це не єдина напасть, що обрушилася на рф — в Якутії полум’я "зжерло" сотні тисяч гектарів лісу.