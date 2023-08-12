Кара небесная: в россии прорвало дамбу, вода сносит мосты, затапливает дома и потушила "вечный огонь" (фото и видео)

Местные жители на лодках добираются к своим домам

В приморском Уссурийске после сильных дождей прорвало дамбу, которая защищала город от наводнений. Вода залила улицы, затопила дома и квартиры, сносит мосты.

Об этом сообщают росСМИ.

Как рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Уссурийска, все началось с перелива через верх дамбы ночью. Она не выдержала напора воды и рухнула.

Как пишут местные Telegram-каналы, затоплен район центрального рынка, от домов на улице Пушкина видны только крыши. Люди либо эвакуировались сами, либо их вывезли спасатели. Подтоплены мосты, один из них просто снесло, передвигаться по городу крайне затруднительно — машины могут буквально "плыть" и то не везде. Местные жители на лодках добираются к своим домам. Местами вода достигает уровня третьего этажа.

За ночь 12 августа в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек. Однако местные власти "бодро" рапортуют, что "все нормально", а тем временем россияне могут ощутить на себе малую часть из того, что их соотечественники устроили в Украине, подорвав дамбу Каховской ГЭС.

"Мы заранее знали, что воды очень много. Серьезной опасности в связи с прорывом нет, мы всех жителей предупредили, всех вывезли, все, можно сказать, нормально. Промоину на данный момент никак не устранить", — рассказал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

Примечательно, что из-за наводнения погас символ военной мощи россии — "вечный огонь" на площади Победы.

Как рассказывал "Телеграф", это не единственная напасть, обрушившаяся на рф — в Якутии пламя "сожрало" сотни тысяч гектаров леса.