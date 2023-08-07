В россии пламя "сожрало" сотни тысяч гектаров леса: впечатляющие видео

Такими темпами от русских лесов мало что останется

К утру понедельника россия продолжает пылать, в том числе и из-за природных факторов. В республике Саха (более известная Якутия) уже более недели продолжаются масштабные лесные пожары, которые спасатели и работники лесного хозяйства пока не способны ликвидировать и потушить. Только за последние сутки было зафиксировано около 98 очагов пламени на территории этого региона.

Данные информируют представители МЧС России в республике Саха. Всего огнем охвачены лесные насаждения в около 13 районах региона.

Пока известно, что огонь успел "пройти" территорию, превышающую площадь в 125 тысяч гектаров. Самая тяжелая ситуация в трех районах — Алданском, Усть-Майском и Олекминском. В совокупности здесь сосредоточено около 60 источников возгораний.

Несмотря на интенсивность и силу пожаров, россияне утверждают, что результаты проверки воздуха указывают на то, что превышение наличия вредных веществ в атмосфере не выявлено. При этом жители одного из районов Якутии жалуются на то, что начиная с 1 августа у них горит огромная свалка. Дышать очень тяжело, ведь после нескольких вдохов начинает серьезно кружиться голова.

Якутия на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном пожаре в Подмосковье, дым от которого был виден в километрах от эпицентра возгорания. Интересно, что через несколько дней неподалеку от российской столицы также произошел взрыв на аккумуляторном заводе.