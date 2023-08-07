В росії полум'я "зжерло" сотні тисяч гектарів лісу: вражаючі відео

Такими темпами від російських лісів мало що залишиться

На ранок понеділка росія продовжує палати, зокрема і через природні чинники. У республіці Саха (більш відома як Якутія) вже понад тиждень тривають масштабні лісові пожежі, котрі рятувальники та працівники лісового господарства поки не здатні ліквідувати та загасити. Лише за останню добу було зафіксовано близько 98 осередків полум'я на території цього регіону.

Дані провідомляють представники МНС рф у республіці Саха. Всього вогнем охоплені лісові насадження у близько 13 районах регіону.

Наразі відомо, що вогонь встиг "пройти" територію, котра перевищу площу в 125 тисяч гектарів. Найважчою є ситуація у трьох районах — Алданському, Усть-Майському та Олекмінському. В сукупності тут зосереджено близько 60 джерел займань.

Попри інтенсивність та силу пожеж росіяни стверджують, що результати перевірки повітря вказують на те, що перевищення наявності шкідливих речовин в атмосфері не виявлено. При цьому жителі одного із регіонів жаліються на те, що починаючи із 1 серпня у них горить величезне сміттєзвалище. Дихати дуже важко, адже після кількох вдихів починає серйозно паморочитися в голові.

Якутія на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про масштабну пожежу у Підмосков'ї, дим від якої було видно за кілометри від епіцентру займання. Цікаво, що за кілька днів неподалік від російської столиці також стався вибух на акумуляторному заводі.