172 кусочка: в Сергиевом Посаде россияне ищут погибших, но находят только фрагменты

Только по официальным данным рф, пропали 8 человек

Россияне продолжают ликвидировать последствия эпичного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Спасатели страны-агрессора до сих пор находят тела своих сограждан, но по кусочках.

Об этом сообщает популярный российский Telegram-канал Baza.

По его данным, за двое суток спасательных работ МЧСникам удалось найти по округе 172 фрагмента тел. Это число втрое увеличилось по сравнению с первыми сутками. Кроме того, на месте взрыва найдены 12 костных остатков.

В это же время губернатор Подмосковья говорит, что, согласно последним данным, известно об одном погибшем и восьмерых, пропавших без вести. Ранения различной степени тяжести получили около 80 человек. Повреждены объекты инфраструктуры (школы, колледж и т.д). Без горячей воды остаются 12 домов.

"Пострадали 397 квартир, 20 частных домов 184 автомобиля", — говорит он.

Напомним, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе. Взрыв был настолько мощным, что "гриб" от него напоминал "ядерный". Сами же россияне, комментируя инцидент, уже запутались в своих версиях причины взрыва и вообще того, чем занималось предприятие. При этом, по округе разлетелись объекты, напоминающее снаряды. Их приблизительный калибр и вид уже даже установили в сети.