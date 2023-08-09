У "Мамулечка, надо сваливать" появился конкурент: украинцев веселят видео и фото взрыва в Подмосковье

Взрыв на заводе в Подмосквовье послужил новым мощнейшим толчком для развития "мемоиндустрии"

Мощнейшая "бавовна" в Подмосковье наделала шуму в сети. Россияне так перепугались, что ненароком сотворили конкурента известному мему "мамулечка, надо сваливать", а украинцы потешаются над агрессорами.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, в сети "вирусится" видео перепуганных россиян, фразы из которого уже стали "крылатыми":

"Артем, отойди от окна, отойди от окна", — говорят россияне, испуганным голосом.

В сети сразу подметили сходство ситуации с той, которая образовалась во время "бавовны" на авиабазе близ города Саки (Крым). Тогда, граждане, чья страна начала кровавое вторжение в Украину, внезапно почувствовали войну и почему-то захотели "валить" из украинского полуострова.

"Мамуль, мамулечка, надо сваливать отсюда… Пока не поздо. Мама!", — кричали россияне, став поводом для мемов и насмешек.

Стоит отметить, что помимо новых фраз, взрыв на заводе в Подмосквовье послужил новым мощнейшим толчком для развития "мемоиндустрии", продукты которой наводнили интернет. Мы собрали, по нашему мнению, самые "сливки".

Для справки: по состоянию на момент публикации количество пострадавших составляет как минимум 45 человек. Из них шесть находятся в реанимации (у пяти человек 100% ожоги тела).

В настоящее время официальные власти рф распространяют информацию о том, что завод в Сергиевом Посаде якобы не имеет отношения к оптике (хотя в сети массово распространяли обратную информацию), дескать там уже давно производят пиротехнику.

Подробную информацию вы можете прочитать по ссылке в первом абзаце новости. А вот так выглядит эпицентр взрыва:

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированной Феодосии и Курской области рф разгорелись сильные пожары.