У "Мамочко, треба звалювати" з'явився конкурент: українців радують відео та фото вибуху у Підмосков'ї

Вибух на заводі в Підмосков’ї послужив новим потужним поштовхом для розвитку "мемоіндустрії"

Надпотужна "бавовна" у Підмосков’ї наробила галасу в мережі. Росіяни так перелякалися, що ненароком створили конкурента відомому мему "мамулечка, треба звалювати", а українці потішаються з агресорів.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, у мережі "віруситься" відео переляканих росіян, фрази з якого вже стали "крилатими":

"Артем, відійди від вікна, відійди від вікна", — кажуть росіяни, переляканим голосом.

У мережі одразу помітили схожість ситуації з тією, що утворилася під час "бавовни" на авіабазі поблизу міста Саки (Крим). Тоді громадяни, чия країна розпочала криваве вторгнення в Україну, раптово відчули війну і чомусь захотіли "валити" з українського півострова.

"Мамуль, мамулечко, треба звалювати звідси ... Поки не пізно. Мамо!", - Кричали росіяни, ставши приводом для мемів і глузувань.

Варто зазначити, що крім нових фраз, вибух на заводі в Підмосков’ї послужив новим потужним поштовхом для розвитку "мемоіндустрії", продукти якої затопили інтернет. Ми зібрали, на нашу думку, самі "вершки":

Довідково: станом на момент публікації кількість постраждалих становить як мінімум 45 осіб. З них шестеро перебувають у реанімації (у п’яти осіб 100% опіки тіла).

В даний час офіційна влада росії поширює інформацію про те, що завод у Сергієвому Посаді нібито не має відношення до оптики (хоча в мережі масово поширювали зворотну інформацію), мовляв, там вже давно виробляють піротехніку.

Детальну інформацію ви можете прочитати за посиланням у першому абзаці новини. А ось так виглядає епіцентр вибуху:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованій Феодосії та Курській області росії розгорілися сильні пожежі.