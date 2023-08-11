172 шматочки: у Сергієвому Посаді росіяни шукають загиблих, але знаходять лише фрагменти

Тільки за офіційними даними рф, зникли 8 осіб

Росіяни продовжують ліквідувати наслідки епічного вибуху на заводі в Сергієвому Посаді. Рятувальники країни-агресора досі знаходять тіла своїх співгромадян, але по шматочках.

Про це повідомляє популярний російський Telegram-канал Baza.

За його даними, за дві доби рятувальних робіт МНСникам вдалося знайти по окрузі 172 фрагменти тіл. Це число втричі побільшало порівняно з першою добою. Крім того, на місці вибуху знайдено 12 кісткових залишків.

У цей же час губернатор Підмосков’я каже, що, згідно з останніми даними, відомо про одного загиблого та вісьмох, які зникли безвісти. Поранення різного ступеня тяжкості зазнали близько 80 осіб. Пошкоджено об’єкти інфраструктури (школи, коледж тощо). Без гарячої води залишаються 12 будинків.

"Постраждали 397 квартир, 20 приватних будинків 184 автомобілі", — каже він.

Нагадаємо, що вибух у Сергієвому Посаді стався 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі. Він був настільки сильним, що "гриб" від нього нагадував "ядерний". Самі ж росіяни, коментуючи інцидент, вже заплуталися у своїх версіях причини вибуху і взагалі того, чим займалося підприємство. При цьому по окрузі розлетілися об’єкти, що нагадують снаряди. Їхній приблизний калібр і вигляд вже навіть встановили в мережі.