Российские курорты накрыло мощное наводнение: сносит деревья, мосты и машины (видео)

Ночью 12 июля здесь выпало 144 миллиметра осадков

Краснодарский край россии продолжает затапливать. Там из-за обильных ливней реки вышли из берегов, затопив ряд населенных пунктов.

Как пишут местные СМИ, режим ЧС введён в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района.

Из пострадавших населенных пунктов массово эвакуируют население.

По данным источника, только за три часа обильных дождей ночью 12 июля здесь выпало 144 миллиметра осадков. Уровень воды поднялся в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.

Из-за наводнения также перекрыта трасса А-147 Джубга — Сочи, на ее 39-м километре сошёл оползень.

В населенном пункте Тюменский водой смыло магазин "Пятерочка".

Также люди показали на видео, как сильный поток воды разрушает мост.

Также мощный потоп продолжается и в самом районном центре — Туапcе. Улицы города парализованы, по ним плывут машины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сильное наводнение также зафиксировано и в Турции. Там ливни продолжались двое суток, сейчас с последствиями непогоды борются тысячи человек.