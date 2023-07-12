Мощные потоки смывают все на своем пути: Турция пострадала от мощного наводнения (фото, видео)

К восстановительным работам привлечены волонтеры

Черноморское побережье Турции столкнулось с серьезными последствиями обильных дождей в последние несколько дней. Потоки воды здесь буквально сносят авто и дороги.

Как пишет CNNturk, наводнение парализовало жизнь в регионе, беда затронула многие провинции.

Дорога в Гёкчебейском районе Зонгулдака обрушилась и стала почти непригодной для движения. Также полностью уничтожено дорожное полотно на дороге Орду-Сивас в районе тоннеля Дарыджабаши.

Специалисты говорят, что несущая способность дорог из-за обильных осадков стала нулевой, из-за чего происходят их разрушения.

"Когда вода течет, наполнитель отслаивается, из-за чего остается лишь одно асфальтное покрытие", — сказал один из экспертов.

По информации властей пострадавших провинций, сейчас на местах проводятся интенсивные работы, к которым привлечены волонтеры.

Местные СМИ пишут, что на севере Турции реки вышли из берегов, вода начала затапливать населенные пункты. В частности, затопленным оказался Деврекский район Зонгулдака.

"С момента катастрофы прошло два дня, но многие районы города до сих пор покрыты грязью и водой. В Девреке, покрытом грязью, бригады приступили к очистке и эвакуации после наводнения. Работы по уборке, начатые по всему городу, проводятся скрупулезно, чтобы предотвратить эпидемические заболевания", — пишет источник.

Также в Девреке есть жертвы среди населения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Турции и Сирии в феврале 2023 года произошли мощные землетрясения, жертвами которых стали больше 45 тысяч человек.