Потужні потоки змивають усі на своєму шляху: Туреччина постраждала від потужної повені (фото, відео)

До відновлювальних робіт залучено волонтерів

Чорноморське узбережжя Туреччини зіштовхнулося із серйозними наслідками рясних дощів в останні кілька днів. Потоки води тут буквально зносять авто та дороги.

Як пише CNNturk, повінь паралізувала життя в регіоні, біда торкнулася багатьох провінцій.

Дорога в Гекчебейському районі Зонгулдака провалилася і стала майже непридатною для руху. Також повністю знищено дорожнє полотно на дорозі Орду-Сівас у районі тунелю Дариджабаші.

Фахівці кажуть, що несуча здатність доріг через сильні опади стала нульовою, через що відбуваються їх руйнування.

"Коли вода тече, наповнювач відшаровується, через що залишається лише одне асфальтове покриття", — сказав один з експертів.

За інформацією влади постраждалих провінцій, наразі на місцях проводяться інтенсивні роботи, до яких залучено волонтерів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що на півночі Туреччини річки вийшли із берегів, вода почала затоплювати населені пункти. Зокрема, затопленим виявився Деврецький район Зонгулдака.

"З моменту катастрофи минуло два дні, але багато районів міста досі покриті брудом і водою. У Девреці, покритому брудом, бригади взялися за очищення та евакуацію населення після повені. Роботи з прибирання, розпочаті по всьому місту, проводяться скрупульозно, щоб запобігти епідемії", — пише джерело.

Також у Девреці є жертви серед населення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Туреччині та Сирії у лютому 2023 року сталися потужні землетруси, жертвами яких стали понад 45 тисяч людей.