Один із головних курортів росії затопило: у мережі діляться відео наслідків

російські міста знову затопило

Краснодарський крайросії продовжує заливати. Там після рясних злив "під водою" опинилися Сочі та інші населені пункти.

Як пише джерело, після найсильніших дощів почалася евакуація.

"У Хості, як мінімум, 10 машин потягло вниз по гірському схилу. У Сочі з вулиць відкачують воду. В Абхазії розмило залізничний насип, у дорозі зупинили два потяги. У Гагрі лагодять обірвані дроти. У Криму через сильний вітер зупинили рух поромів через Керченську протоку», — пишуть у росії.

Також у мережі діляться відео про те, як місцеве населення сприймає такі погодні "подарунки".

"На вулиці Тростниковій у п. Мирному знайшовся винахідливий хлопець, який не придумав нічого кращого, як дістати свій сапборд і поплавати на сапі по вулицях селища", — пишуть там.

Про постраждалих чи загиблих внаслідок підтоплення не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у російському у Великому Новгороді спалахнула ТЕЦ. Також ми повідомляли, що в Москві горів сміттєсортувальний комплекс, який не могли загасити кілька годин.