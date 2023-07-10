Один из главных курортов россии затопило: в сети делятся видео последствий

российские города снова затопило

Краснодарский край россии продолжает заливать. Там после обильных ливней "под водой" оказались Сочи и другие населенные пункты.

Как пишет источник, осле сильнейших дождей началась эвакуация.

"В Хосте, как минимум, 10 машин утащило вниз по горному склону. В Сочи с улиц откачивают воду. В Абхазии размыло железнодорожную насыпь, в пути остановили два поезда. В Гагре чинят оборванные провода. В Крыму из-за сильного ветра приостановили движение паромов через Керченский пролив", — пишут в россии.

Также в сети делятся видео о том, как местное население воспринимает такие подарки погоды.

"На улице Тростниковой в п. Мирном нашелся находчивый парень, который не придумал ничего лучше, как достать свой сапборд и поплавать на сапе..по улицам посёлка", — пишут там.

О пострадавших или погибших в результате подтопления не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в российском в Великом Новгороде вспыхнула ТЭЦ. Также мы сообщали, что в Москве горел мусоросортировочный комплекс, который не могли потушить несколько часов.