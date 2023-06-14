Карма в дії: російське Сочі затопило, будинки та машини йдуть під воду (відео)

У Росії через сильні дощі річки вийшли з берегів

У російському Краснодарському краї зараз не до відпочинку — там із берегів вийшли річки, через що під водою опинилися житлові будинки та вулиці. Навіть такі події в країні-агресорі не зрівняться з тим, що сталося на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Як пишуть російські Телеграм-канали, найбільше постраждав Хостинський район Сочі, де з берегів вийшла річка Мацеста.

Також повідомляється, що у Відрадненському районі Краснодарського краю також фіксується підтоплення – там із берегів вийшла річка Кува. Тут підтопленими залишаються 107 будинків.

Причиною таких подій стали сильні дощі, які обрушилися на південь росії в останні дні.

Щодо Сочі, то там під водою опинилися спальні райони.

Вода величезним потоком біжить вулицями курорту, затоплюючи автомобілі.

Жителі Сочі пишуть, що вночі вода затопила перші поверхи багатоповерхових будівель.

Водночас інформації про постраждалих або загиблих внаслідок підтоплення поки що немає.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни не пускають представників ООН на підтоплені території Херсонської області.