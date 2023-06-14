Карма в действии: российский Сочи затопило, дома и машины уходят под воду (видео)

В россии из-за сильных дождей реки вышли из берегов

В российском Краснодарском крае сейчас не до отдыха — там из берегов вышли реки, из-за чего под водой оказались жилые дома и улицы. Даже такие события в стране-агрессоре не сравнятся с тем, что произошло в Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Как пишут российские Телеграм-каналы, сильнее всего пострадал Хостинский район Сочи, где из берегов вышла река Мацеста.

Также сообщается, что в Отрадненском районе Краснодарского края также фиксируется подтопление — там из берегов вышла река Кува. Здесь подтопленными остаются 107 домов.

Причиной таких события стали сильные дожди, которые обрушились на юг россии в последние дни.

Что касается Сочи, то там под водой оказались спальные районы.

Вода огромным потоком бежит по улицам курорта, затапливая находящиеся там автомобили.

Жители Сочи пишут, что ночью вода затопила первые этажи многоэтажных зданий.

В то же время информации о пострадавших или погибших в результате подтопления пока нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне не пускают представителей ООН на подтопленные территории Херсонской области.