Російські курорти накрила потужна повінь: зносить дерева, мости та машини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вночі 12 липня тут випало 144 міліметри опадів
Краснодарський край росії продовжує затоплювати. Там через рясні зливи річки вийшли з берегів, затопивши низку населених пунктів.
Як пишуть місцеві ЗМІ, режим НС запроваджено у Джубзькому, Тенгінському, Новомихайлівському та Небузькому поселеннях Туапсинського району.
З постраждалих населених пунктів масово евакуювали населення.
За даними джерела, лише за три години дощів уночі 12 липня тут випало 144 міліметри опадів. Рівень води піднявся у річках Нечепсухо, Шапсухо та Дефань.
Через повінь також перекрито трасу А-147 Джубга — Сочі, на її 39-му кілометрі зійшов зсув.
У населеному пункті Тюменською водою змило магазин "П’ятірочка".
Також люди показали на відео, як сильний потік води руйнує міст.
Також потужний потоп триває і в районному центрі — Туапсе. Вулиці міста паралізовані, ними пливуть машини.
Раніше "Телеграф" писав про те, що сильна повінь також зафіксована і в Туреччині. Там зливи тривали дві доби, зараз із наслідками негоди борються тисячі людей. Вже відомо про загиблих внаслідок катастрофи.