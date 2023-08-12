Кримський міст продовжує "диміти": з’явилися нові відео

Джерела окупантів повідомляють про ще одну ракету

Що б не було причиною таємничого "задимлення" на російському мосту через Керченську протоку, але незрозумілі "хлопки" там знову повторилися, а місцеві мешканці знову повідомляли про роботу ППО.

Як повідомив у своєму telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, від мешканців надходять повідомлення про те, що дим та вибухи на мосту продовжуються.

"Тому бачимо, що для загарбників сезон літнього "бавовни" продовжується і в тимчасово окупованому Криму", — зазначив він.

Тим часом т.зв. "влада" Криму заявляє, що міст був атакований ще однією ракетою, а в мережі з’явилися нові відеозаписи з місця події.

Як повідомлялося раніше, росіяни 12 серпня заявили про спроби атакувати міст нібито переробленою ракетою ППО С-200. При цьому вони додали, що задимлення є наслідком включення димової завіси. Втім, очевидці на місці подій стверджують, що прильоти все ж таки були і щонайменше одна ракета в міст все ж таки потрапила.

Варто зазначити, що для Криму ніч спокійна не була, а під ранок з’явилися повідомлення, що півострів був атакований групою з 20 безпілотників. Також надходила інформація про те, що вибухи пролунали в Новоозерному.