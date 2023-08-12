Укр

Крымский мост продолжает "дымить": появились новые видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дым на мосту через Керченский пролив
Дым на мосту через Керченский пролив

Источники оккупантов сообщают об еще одной ракете

Что бы ни было причиной таинственного "задымления" на российском мосту через Керченский пролив, но непонятные "хлопки" там вновь повторились, а местные жители вновь сообщали о работе ПВО.

Как сообщил в своем telegram-канале городской глава Мелитополя Иван Федоров, от жителей поступают сообщения о том, что дым и взрывы на мосту продолжаются.

"Поэтому видим, что для захватчиков сезон летней "бавовны" продолжается и во временно оккупированном Крыму", — отметил он.

Тем временем т.н. "власти" Крыма заявляют, что мост был атакован еще одной ракетой, а в сети появились новые видеозаписи с места происшествия.

Как сообщалось ранее, россияне 12 августа заявили о попытках атаковать мост якобы переделанной ракетой ПВО С-200. При этом они также добавили, что задымление является следствием включения дымовой завесы. Впрочем, очевидцы на месте событий утверждают, что прилеты все же были и по меньшей мере одна ракета в мост все же попала.

Стоит отметить, что для Крыма ночь спокойной не была, а под утро появились сообщения, что полуостров был атакован группой из 20 беспилотников. Также поступала информация о том, что взрывы прогремели в Новоозерном.

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#Крым #Взрыв #Крымский мост