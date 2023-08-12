Крымский мост продолжает "дымить": появились новые видео

Источники оккупантов сообщают об еще одной ракете

Что бы ни было причиной таинственного "задымления" на российском мосту через Керченский пролив, но непонятные "хлопки" там вновь повторились, а местные жители вновь сообщали о работе ПВО.

Как сообщил в своем telegram-канале городской глава Мелитополя Иван Федоров, от жителей поступают сообщения о том, что дым и взрывы на мосту продолжаются.

"Поэтому видим, что для захватчиков сезон летней "бавовны" продолжается и во временно оккупированном Крыму", — отметил он.

Тем временем т.н. "власти" Крыма заявляют, что мост был атакован еще одной ракетой, а в сети появились новые видеозаписи с места происшествия.

Как сообщалось ранее, россияне 12 августа заявили о попытках атаковать мост якобы переделанной ракетой ПВО С-200. При этом они также добавили, что задымление является следствием включения дымовой завесы. Впрочем, очевидцы на месте событий утверждают, что прилеты все же были и по меньшей мере одна ракета в мост все же попала.

Стоит отметить, что для Крыма ночь спокойной не была, а под утро появились сообщения, что полуостров был атакован группой из 20 беспилотников. Также поступала информация о том, что взрывы прогремели в Новоозерном.