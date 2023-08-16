Крымский мост атаковал "Морской малыш": CNN опубликовала эксклюзивное видео июльского удара

Появились детали удара по мосту

Журналисты показали эксклюзивные кадры удара по Крымскому мосту, который был нанесен в июле этого года.

Видео опубликовали на сайте CNN.

По данным журналистов, кадры им передали украинские спецслужбы.

В материале уточняется, что на видео попал момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост.

Как рассказал журналистам глава СБУ Василий Малюк, беспилотник получил название "Морской малыш" (Sea Baby). Он стал результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после вторжения.

"Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно осуществили успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG", — уточнил он.

Отмечается, что дрон Sea Baby доставил к месту удара 850 килограммов взрывчатки.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", – добавил Малюк.

Ранее "Телеграф" писал о том, что появились новые данные о повреждениях моста в результате июльского удара.