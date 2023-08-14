Повреждений оказалось еще больше: новые спутниковые фото Крымского моста

Атаки на Крымский мост стали чаще

В результате последнего удара по Крымскому мосту, который произошел 17 июля, повреждения получила не только автомобильная ветка движения.

Как пишет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, новые спутниковые снимки подтверждают, что в результате также была повреждена железнодорожная ветка.

Данные кадры были опубликованы аналитиком отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африком. На них он сравнил изображения, сделанные 30 июля, 4 августа и 13 августа 2023 года, пишет "Радио Свобода".

Во время последнего удара один из пролетов упал в Черное море, также повреждения получил и другой пролет.

Отметим, что в последнее время атаки на Крымский мост стали происходить чаще. Россияне продолжают настаивать на том, что удары наносит украинская армия. При этом наши военные подтверждают лишь некоторые удары по переправе.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне 12 августа заявили о попытках атаковать мост якобы переделанной ракетой ПВО С-200. Очевидцы на месте событий утверждают, что прилеты все же были и по меньшей мере одна ракета в мост все же попала.