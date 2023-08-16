Этот "малыш" развалил Крымский мост: СБУ показала новые видео морского дрона (видео)

Беспилотник показан со всех сторон

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые официально продемонстрировала свои надводные дроны — ими был атакован Крымский мост.

Об этом сообщает "Телеграф".

Ранее, ссылаясь на спецслужбы Украины, американский канал CNN показал эксклюзивное видео атаки на Крымский мост. Как сообщалось, для этого был использован надводный дрон "Морской малыш" (Sea Baby).

А днем 16 августа СБУ показала, как выглядит их автопарк морских дронов. На новых официальных кадрах беспилотник показан со всех сторон, а на одном из бортов виднеется надпись "Sea Baby".

"Интересует, как выглядят надводные дроны СБУ? Пожалуйста – публикуем уникальные фото и видео "Морского малыша". Курс – только вперед, к Победе!", — говорится в сообщении.

Интересная деталь: Sea Baby переводится на украинский язык как Морський малюк, что созвучно с фамилией главы СБУ Василия Малюка, внешность которого, к слову, является полной противоположностью своей фамилии.

Напомним, ранее мы писали о том, что надводными дронами в Черном море был серьезно поврежден российский БДК "Оленегорский горняк". Пробитие было настолько сильным, что самостоятельно дотянуть до бухты он уже не смог. Накренившийся БДК пришлось тащить сразу нескольким буксирам.

Также мы сообщали, что надводные дроны атаковали российский подсанкционный такнкер.