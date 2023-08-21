"Йому недовго залишилося": військовий розповів, що чекає на Кримський міст

Росіяни всіма силами намагаються прикрити його

Удари по Кримському мосту триватимуть, його неминуче буде знищено. Наразі ЗСУ підбирають для цього найдієвіший метод.

Про це розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю Obozrevatel.

"Ми точно його доб’ємо. Просто є багато механізмів, як це зробити. Не все ще використано. Зараз ми намагаємося намацати найдіяльніший механізм", – наголосив він.

Експерт додав, що окупанти всіма силами намагаються захистити Кримський міст, використовуючи для цього всі можливості.

"Росіяни намагаються його якось прикрити з усіх боків, чи не бортами кораблів", – зазначив він.

Однак, за словами Світана, небезпек для цього дітища президента росії володимира путіна все більше і більше — надводні та підводні дрони та озброєння, надані союзниками України. Щобільше, шанси на руйнування мосту зростуть, коли Сили оборони вийдуть до Азовського моря.

"З’являться Taurus або можливість відстрілу тих самих Storm Shadow ближче до мосту. Думаю, у найближчі півтора-два місяці підійдемо до Азовського узбережжя, прорвемо фронт, і це дасть можливість працювати по Кримському мосту на дальності 150 кілометрів тими засобами, які у нас є", — описав перспективу експерт.

У будь-якому разі доля Кримського мосту вирішена наперед.

"Його однозначно відмінусують, йому недовго залишилося жити, оскільки за нього взялися. Це питання часу", – резюмував Роман Світан.

Як повідомляв "Телеграф", днями глава СБУ Василь Малюк розповів цікаві подробиці найпершої атаки на Кримський міст у жовтні минулого року.