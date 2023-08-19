"Ми сім кіл пекла пройшли": Малюк розповів, як підривали Кримський міст (фото)

СБУ використала росіян втемну

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як готувався перший підрив Кримського мосту в жовтні 2022 року. Щоб доставити до мосту 21 тонну вибухівки у 21 тонну в тротиловому еквіваленті, її обмотали пакувальною плівкою, рулони з нею за офіційною версією й перевозила вантажівка.

Про це Василь Малюк розповів у інтерв’ю журналу NV.

За його словами, працівники СБУ спеціально підбирали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не змогли помітити вибухівку.

Джерела у СБУ надали "Телеграфу" фото підготовки до підриву Кримського мосту.

Крім "обману" сканерів, вдалося також обійти спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. В результаті 8 жовтня вантаж "плівки" прилетів на середину мосту.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали у темну стільки росіян!", — розповів подробиці голова СБУ.

Малюк також торкнувся й атаки на Кримський міст у липні 2023 року, велику роль у якій відіграв офіцер із позивним "Хантер". Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які підірвали міст.

Кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену. Модернізація системи керування безпілотниками дала змогу отримати якісно новий зразок надводного безпілотника. Дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, виготовлені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їх конструкція передбачала три види управління та самознищення за потреби.

"Це було невимовне почуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною", — розповів Малюк, який особисто розробляв та контролював проведення цієї спецоперації.

Глава СБУ ще раз наголосив, що Кримський міст — це законна мета для України й що Женевські конвенції, які регламентують правила ведення воєн, не містять заборони на атаку таких об’єктів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленєгорський горняк" та танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ. Вони виготовляються на одному із підземних виробництв на території України.