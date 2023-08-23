Удар по ППО росіян: у Криму знищено С-400 окупантів, епічне відео та деталі від ГУР

Знищено і зброю, і живу силу

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) підтвердили вибух у тимчасово окупованому Криму. Про свою причетність там не заявили, але розповіли подробиці.

За даними українських розвідників, внаслідок вибуху повністю знищено зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", встановлені на ній ракети та особовий склад.

"З огляду на обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болісний удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", — пояснили в ГУР.

Для довідки: ЗРК С-400 був розроблений у 2007 році та призначений для перехоплення повітряних цілей на дальності до 400 км, які він може засікати на відстані до 600 кілометрів та на висотах близько 30 км. При цьому заявлено можливість нібито обстрілювати до 80 цілей одночасно і наводити одразу до 160 ракет. Експортна ціна одного дивізіону С-400 (з чотирьох машин) складає близько 1,25 млрд доларів.

Варто зазначити, що вартість і характеристики не заважають ЗСУ вже не вперше знищувати це ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вибух у Криму стався неподалік села Оленівка. І поки російська влада мовчала в Україні одразу почали з’являтися повідомлення, що йдеться про ураження саме військового об’єкту.

Також ми повідомляли про те, що в ніч на 23 серпня в Москві була атакована одна з будівель бізнес-центру "Москва Сіті". Росіяни, як завжди, стверджують, що збили всі БПЛА, але на опублікованих кадрах можна побачити, як невідомий дрон врізається в комплекс.