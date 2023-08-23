Обіцянки Буданова збуваються? У мережі пишуть про удар по важливій техніці росіян у Криму

З’явилася перша інформація про те, які втрати могли зазнати загарбники

У День Державного прапора України в тимчасово окупованому Криму прогриміло щонайменше сім потужних вибухів. За попередньою інформацією, в результаті чергової "бавовни" могли бути вражені радіолокаційні станції та ще одна важлива техніка.

Вибухові сюрпризи для російських окупантів сталися в районі населеного пункту Оленівка, розташованого на мисі Тарханкут. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеському ОВА Сергій Братчук.

"Попередня інформація: уражені станції радіолокації на Кримському Тарханкуті. Чули щонайменше 7 вибухів. Ото діло!", — написав він.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише у своєму Telegram-каналі, що в Криму також, попередньо, вражений береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон".

"Він є одним з носіїв ракети Онікс, яким росіяни завдають ударів по Україні. Також пошкоджено станції радіолокацій", — зазначив він.

Варто додати, що підтвердження цим даним поки немає. Все сказане є попередньою інформацією та потребує уточнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що раніше начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов пообіцяв російським окупантам найближчим часом проблеми у тимчасово захопленому ними Криму.