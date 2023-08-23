Обещания Буданова сбываются: в Крыму уничтожена важная техника россиян (обновлено)

Появилась первая информация о том, какие потери могли понести захватчики

В День Государственного флага Украины во временно оккупированном Крыму прогремело не менее семи мощных взрывов. По предварительной информации, в результате очередной "бавовны" могли быть поражены радиолокационные станции и еще одна важная техника.

Взрывные сюрпризы для российских оккупантов произошли в районе населенного пункта Оленевка, который расположен на мысе Тарханкут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

"Предварительная информация: поражены радиолокационные станции на Крымском Тарханкуте. Слышали не менее 7 взрывов. Вот дело!", — написал он.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет в своем Telegram-канале, что в Крыму также, предварительно, поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион".

"Он является одним из носителей ракеты Оникс, которым россияне наносят удары по Украине. Также повреждены радиолокационные станции", — отметил он.

Обновлено: Удар в Оленевке пришелся на военную часть захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информированный источник в одном из разведывательных органов.

По его словам, была уничтожена система ПВО С-400. Вместе с тем пострадали или были ликвидированы находившиеся в том месте в момент взрыва российские оккупанты.

"Там пострадала военная часть, комплекс С-400, личный состав…", — сказал источник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ранее начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов пообещал российским оккупантам в ближайшее время проблемы во временно захваченном ими Крыму.