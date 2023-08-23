Мощный взрыв прогремел в Крыму: появились фото и подробности

"Гриб" из дыма поднимается на десятки метров

Во временно оккупированном Крыму, который регулярно посещает "бавовна", раздались мощные взрывы. В небо поднимаются клубы дыма.

По данным местных Telegram-каналов, инцидент произошел на западе полуострова, а именно в районе населенного пункта Оленевка.

В сети продолжают появляться фото с места событий и некоторые подробности взрыва. Так, например, Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, ссылаясь на данные источников, что удар пришелся якобы по военному объекту на мысе Тарханкут

"Какому именно, пока точно не известно — их там в последнее время много новых появилось", — говорится в сообщении.

"Власти" оккупированного Крыма пока решили хранить молчание.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на 23 августа неспокойно для россиян было и в Москве. Там неизвестные беспилотники решили атаковать здание комплекса "Москва-Сити". Момент удара попал на видео.

Ранее мы писали о том, что в прошлом месяце после очередного "хлопка" в Крыму "устал" один из пролетов Крымского моста. Незаконное сооружение получило значительные повреждения. А в связи с необходимостью возобновления ремонтных работ было принято решение продлить срок восстановление моста, которое продолжалось еще после атаки в 2022 году.