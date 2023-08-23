БПЛА атакували москву: один упав на вежу "Москва-Сіті", два летіли за цікавою траєкторією (фото, відео)

У росіян традиційно "успішно спрацювало ППО"

Столицю росії москву в ніч проти 23 серпня знову атакували безпілотники. Цього разу тут зафіксували три ударні БПЛА. Примітно, що два з них збили у підмосковних Хімках, які знаходяться на північний захід від москви.

Внаслідок падіння одного з них в одній із будівель комплексу "Москва-Сіті" є руйнування. Російські ЗМІ пишуть, що всі три дрони нібито було знищено.

За даними міністерства оборони росії, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"23 серпня ц.р. у нічний час силами ППО було припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу по місту москві. Два з атакуючих столицю БПЛА знищено засобами ППО в повітрі, третій БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу Москва-Сіті, що будується. Постраждалих немає", — зазначили там.

Також на відео потрапив момент удару по вежі One Tower у "Москва-Сіті". Там вибито вікна з 11 по 14 поверсі. За даними джерела, стіни та несучі конструкції пошкоджень не отримали.

Момент удару безпілотника по Москва-Сіті

Москву атакували БПЛА

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у восьми квартирах багатоповерхівки, яка знаходиться за 100 метрів від місця вибуху БПЛА в "Москва-Сіті".

Москву атакували БПЛА

Москву атакували БПЛА

Москву атакували БПЛА

Москву атакували БПЛА

Москву атакували БПЛА

Падіння другого і третього БПЛА зафіксовано в підмосковних Хімках, розташованих на північ від москви. Один із них упав у районі Старбеєво, за 6 км від якого розташований аеропорт "Шереметьєво". Там пошкоджено стіну магазину, а в одному з житлових будинків вибито скло.

Хімки та Старбеєво на карті

Москву атакували БПЛА

Москву атакували БПЛА

Через атаку дронів у Москві обмежували роботу аеропортів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно один із БПЛА збили у підмосков’ї біля будинку пропагандистки маргарити симоньян.