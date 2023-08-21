"Геббельсян, тобі страшно?": БПЛА в Підмосков’ї впав біля будинку путінської пропагандистки

Уламки збитої техніки впали на сусідній вулиці

Безпілотний літальний апарат, збитий у Підмосков’ї вранці у понеділок, 21 серпня, впав поряд із будинком відомої російської пропагандистки маргарити симоньян.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній з нами вулиці. Дякуємо нашій ППО, що без жертв та руйнувань", — написала симоньян.

Водночас у Міноборони росії заявили, що безпілотний літальний апарат був виявлений над територією Московської області й "подавлений засобами радіоелектронної боротьби".

"Втративши управління, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузького району. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах уже встигли відреагувати на подію, зазначивши, що пропагандистка сама розкрила інформацію про себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 серпня в районі Карамишевської набережної пролунав вибух. Як виявилось, столицю атакував безпілотник. Днем раніше трапився подібний інцидент — два БПЛА летіли на москву.