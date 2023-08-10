Росіянам знову було не до сну: на москву летіли дрони, спалахнула пожежа (фото та відео)

Атака сталася під ранок

Ніч, вже далеко не вперше, виявилася неспокійною для росіян, зокрема повідомляється, що два безпілотники летіли у напрямку москви. Влада, як завжди, заявила, що обидва дрони нібито було збито, але в підмосковному Домодєдово спалахнула масштабна пожежа.

Мер російської столиці сергій собіянін повідомив, що близько четвертої години ранку, ППО збило два ударні БПЛА, що летіли у бік москви — один у Калузькій області, інший в районі ЦКАД.

Як пишуть росЗМІ, в міноборони росії заявили, що два безпілотники, що летіли в напрямку москви, нібито були знищені засобами ППО в небі над Малоярославецьким районом Калузької області та над територією Одинцовського округу Московської області. Традиційно там додали, що "постраждалих та руйнувань немає".

Однак у підмосковному Домодєдово спалахнув автосервіс на площі 1000 квадратних метрів. РосЗМІ пишуть, що нібито причиною стали вибухи балонів з газом. Пожежу було локалізовано, попередньо постраждалих немає.

Telegram-канал SOTA повідомляє, посилаючись на своє джерело на місці пожежі, що вибухи, які чули очевидці, відбувалися вже після початку горіння, а сама пожежа почалася з пункту прийому металу. Далі, як заявив очевидець, вогонь перекинувся на будівлю, де розташований меблевий цех і цех з розбору автомобілів, де стояли списані автобуси. Вибухи почалися, коли вогонь підібрався до газових балонів.

Крім того, в московському аеропорту Внуково було введено план "Килим", рейси на прильоти та виліт затримуються, пише Telegram-канал ASTRA.

"Сиджу в літаку у Внуково. Небо закрите. З 1:30 злетіти не можемо. Літаки на посадку не йдуть, кружляють над Рязанню, у кого палива мало — перенаправляють у Шереметьєво. Висновок — летять бпла", — розповіла одна з пасажирок.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 3 серпня в Калузькій області було збито шість безпілотних літальних апаратів.