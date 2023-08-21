Безпілотники продовжують кошмарити москву: там закрили всі аеропорти

Причин поки не повідомляють

Зранку 21 серпня одразу над усіма аеропортами над російською столицею москвою закрили небо. Там оголосили режим "ковєр".

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

"Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський не приймають і не відправляють літаки. Борти перенаправляють на запасні аеродроми до Нижнього Новгорода і Санкт-Петербурга", — йдеться в повідомленні.

Крім того, є затримка електричок із Внуково у бік москви.

Цікаво, що влада москви, а також офіційні представники аеропортів поки ніяких офіційних коментарів з цього приводу не давали. Найчастіше останнім часом небо над аеропортами над російською столицею закривали через можливі атаки безпілотників.

Пізніше в міноборони російської федерації повідомили, що невідомий безпілотник було збито в Підмосков’ї засобами радіоелектронної боротьби, він впав близько 6:50 в Одинцовському районі. При цьому там не зазначили, чи припинення роботи аеропортів пов’язане з цією подією.

UPD. Близько 8:20 ППО спрацювало під Звенигородом у Підмосков'ї, там міг бути збитий ще один БПЛА, повідомляють росЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у вихідні невідомий безпілотник атакував військовий аеродром росіян. Там пошкоджено два літаки.