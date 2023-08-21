Беспилотники продолжают кошмарить москву: там закрыли все аэропорты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Причин пока не сообщают
Утром 21 августа сразу над всеми аэропортами над российской столицей москвой закрыли небо. Там объявили режим "ковер".
Об этом пишут местные СМИ.
"Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский не принимают и не отправляют самолёты. Борты перенаправляют на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.
Кроме того, есть задержка электричек из Внуково в сторону москвы.
Интересно, что власти москвы, а также официальные представители аэропортов пока никаких официальных комментариев по этому поводу не давали. Зачастую в последнее время небо над аэропортами над российской столицей закрывали из-за возможных атак беспилотников.
Позже в минобороны российской федерации сообщили, что неизвестный беспилотник был подавлен в Подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы, он упал около 6:50 в Одинцовском районе. При этом там не отметили, связано ли прекращение работы аэропортов с этим событием.
UPD. Около 8:20 ПВО сработало под Звенигородом в Подмосковье, там мог быть сбит ещё один БПЛА, сообщают росСМИ.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на выходных неизвестный беспилотник атаковал военный аэродром россиян. Там повреждены два самолета.