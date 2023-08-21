Беспилотники продолжают кошмарить москву: там закрыли все аэропорты

Причин пока не сообщают

Утром 21 августа сразу над всеми аэропортами над российской столицей москвой закрыли небо. Там объявили режим "ковер".

Об этом пишут местные СМИ.

"Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский не принимают и не отправляют самолёты. Борты перенаправляют на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

Кроме того, есть задержка электричек из Внуково в сторону москвы.

Интересно, что власти москвы, а также официальные представители аэропортов пока никаких официальных комментариев по этому поводу не давали. Зачастую в последнее время небо над аэропортами над российской столицей закрывали из-за возможных атак беспилотников.

Позже в минобороны российской федерации сообщили, что неизвестный беспилотник был подавлен в Подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы, он упал около 6:50 в Одинцовском районе. При этом там не отметили, связано ли прекращение работы аэропортов с этим событием.

UPD. Около 8:20 ПВО сработало под Звенигородом в Подмосковье, там мог быть сбит ещё один БПЛА, сообщают росСМИ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на выходных неизвестный беспилотник атаковал военный аэродром россиян. Там повреждены два самолета.