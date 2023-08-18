Укр

Новая атака на москву? В сети пишут о стае БПЛА над россией (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Иллюстративное фото Новость обновлена 18 августа 2023, 11:56

Спустя несколько часов после ночных взрывов, в россии снова заметили целый рой неизвестных беспилотников. В сети сообщают, что они летят на Москву.

Об это пишут российские паблики и некоторые СМИ.

К вышеуказанным заявлениям прикрепляется видео, на котором слышен гул моторов, а в небе виднеются силуэты аппаратов, похожих на БПЛА. На опубликованных кадрах можно насчитать по меньшей мере 5 таких воздушных бортов.

Место съемки не сообщается.

Возможно один из них могли увидеть россияне из города Серпухов (Подмосковье).

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