Удар беспилотников по москве: что говорят очевидцы и что происходит там сейчас (фото и видео)

Взрыв прогремел около 4 часов утра

В ночь на 18 августа Московскую область россии атаковали неизвестные беспилотники, несколько взрывов прогремело над подмосковным Одинцово, в Трёхгорке и Красногорске. Один из БПЛА долетел до москвы и упал в районе Москва-Сити, повредив крышу восьмого павильона Экспоцентра.

Кадры последствий атаки публикуют росСМИ.

Хотя информации о закрытии Экспоцентра не было, на входе в выставочный центр возникла огромная очередь из сотрудников, которых не пропускают на работу.

Вокруг — обломки беспилотника и куски здания, на месте работает полиция и спецслужбы, также приехал Следственный комитет.

Повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратов. Обошлось без пострадавших.

Интересно, что местные жители уже начали привыкать к таким атакам. Как рассказал один из них, за пару часов до взрыва, он как раз вспоминал предыдущие удары по Москва-Сити и думал, что они могут повториться. По его словам, услышав звук взрыва, он подумал "понятно все", и вышел на балкон посмотреть что происходит. Парень увидел высокий столб дыма.

Напомним, бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", что нужно, чтобы удары дронами по москве повлияли на ход войны.