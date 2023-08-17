Россияне просто привыкнут: Дикий озвучил опасный момент в войне с рф

Ситуация с морскими дронами у Украины лучше

Враг чуть ли не каждый день атакует Украину "Шахедами", тогда как "инциденты" с атаками дронов территории рф происходят не так часто. Есть опасность, что россияне привыкнут и перестанут обращать на это внимание.

Такое опасение в интервью "Телеграфу" высказал бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, ситуация с морскими дронами лучше — учитывая количество кораблей россии, 100-200 единиц уже достаточно и это уже стратегически меняет ситуацию.

"С воздушными дронами картина другая: фактически мы наблюдаем успешные испытания заводских прототипов и малых серий. Но воздушные дроны меняют картину, если их очень большое количество. "Шахед" ничем не особенный, конструкция достаточно примитивна, но проблема в том, что их много. "Ланцеты" (русские БПЛА. — Ред. ) — на самом деле, дерьмо. Но как говорили мне на днях друзья из артиллерии, тех "Ланцетов" на фронте, как комаров на Днепре. А наших дронов, которые намного лучше и "Ланцетов" и "Шахедов", нет, как комаров на Днепре", — пояснил военный аналитик.

Дикий пояснил, что наши дальние дроны еще не производятся в таком количестве. Украина сейчас стоит перед очень важным барьером между малосерийным и большим конвейерным производством и, если мы его одолеем, эта война поменяется.

"Ни одна из наших команд не преодолела этот барьер, и такое впечатление, что Кулибиных в стране много, а одного Генри Форда, наладившего индустриальное производство — нет. Если "Бобры" (украинский БПЛА. — Ред. ) полетят в тех же количествах, что "Шахеды", это действительно поменяет ход войны. Если же мы и дальше будем просто время от времени донимать м*скалей и напоминать им, что достаем до Москвы, то через некоторое время они просто к этому привыкнут", — отметил он.

Детальнее читайте в первой части интервью "Телеграфа" с военным экспертом Евгением Диким: "ВСУ зависят от того, какие "тараканы" танцуют в головах наших союзников"

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 августа россия подверглась атаке беспилотников.