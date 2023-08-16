Оккупанты обстреливают Одесскую область: жителей призвали быть в укрытиях

Наибольшая угроза для городов на берегу Дуная

Оккупанты запустили по территории Украины очередную партию ударных дронов, из-за чего тревога была объявлена в южных областях.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, крупная группа ударных дронов типа "Shahed" направилась над Черным морем в сторону Одесской области.

"Большая группа Шахедов заходит в устье Дуная. Движется в сторону Измаила!", — говорится в сообщении.

О повышенной угрозе для жителей Измаиловского района также проинформировал глава Одесской ОВА Олег Кипер, который настойчиво призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя.

Кроме того, мониторинговые группы сообщают о том, что сбития российских дронов были зафиксированы в Николаевской области, при этом они могут двигаться в сторону областного центра.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, в Львовской и Хмельницкой областях.